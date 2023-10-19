O cooler que aguenta 42 horas sem derreter

O cooler EverFrost, da marca Anker, promete manter bebidas e alimentos bem gelados por quase dois dias.

O segredo está na refrigeração ativa: ele é uma geladeirinha, alimentada por uma bateria de lítio com capacidade de 299 watts-hora (equivalente a sete baterias de notebook).

Também vem com uma placa solar dobrável, que você pode usar para recarregá-lo e estender a autonomia. Ele tem 33 litros de capacidade e pesa 22 kg – é bastante, mas o cooler tem alça e rodinhas. Custa US$ 800.