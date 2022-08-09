O cubo mágico com 24 telas de LCD
Ele roda games - incluindo a versão digital desse puzzle, um dos mais tradicionais (e difíceis) que existem
O Wowcube (US$ 350) é coberto por 24 telinhas sensíveis ao toque e roda games, que você joga tocando e girando as peças do cubo.
O fabricante promete lançar o produto com 35 apps – incluindo um emulador de cubo mágico e versões adaptadas de games como Space Invaders, 2048 (puzzle de matemática que faz sucesso no iPhone) e Snake (releitura moderna do “jogo da cobrinha” dos celulares Nokia).
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