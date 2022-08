O cubo mágico com 24 telas de LCD

O Wowcube (US$ 350) é coberto por 24 telinhas sensíveis ao toque e roda games, que você joga tocando e girando as peças do cubo.

O fabricante promete lançar o produto com 35 apps – incluindo um emulador de cubo mágico e versões adaptadas de games como Space Invaders, 2048 (puzzle de matemática que faz sucesso no iPhone) e Snake (releitura moderna do “jogo da cobrinha” dos celulares Nokia).

