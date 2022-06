O drone submarino que mergulha a 100 metros de profundidade

Esse é o alcance máximo do drone submarino Fifish V6 (US$ 1.700), que é equipado com LEDs potentes (eles geram 4.000 lumens, mais do que suficiente para iluminar o fundo do mar), tem uma lente grande-angular – com campo de visão de 166 graus – e filma na resolução 4K.

Ele é conectado ao controle remoto por um cabo (os sinais eletromagnéticos não se propagam bem dentro da água, o que dificulta a transmissão sem fio), e sua bateria dura até 4 horas. Ele serve para inspecionar navios e plataformas de petróleo, mas também é simples o bastante para uso amador.