O gadget que promete ensinar cachorros a “falar”

A cachorra americana Bunny ficou famosa na internet pela habilidade em se comunicar usando uma placa de botões: pisa neles para dizer quando quer passear, está com fome ou irritada.

Bunny também sabe identificar objetos – se o dono mostrar uma bola, por exemplo, ela pisa no botão correspondente a essa palavra. Ela aprendeu 92 palavras ao todo.

A cachorra foi treinada com o kit FluentPet, que inclui os botões e um guia de adestramento – o pacote mais simples, que vem com seis botões (e pode ser expandido depois), custa US$ 80.