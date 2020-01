O LHC que cabe em um chip

Aceleradores de partículas convencionais, como o LHC, na Suíça, ou o brasileiro Sirius, são estruturas gigantescas que podem ter quilômetros de extensão. Mas pesquisadores da Universidade de Stanford conseguiram replicar o funcionamento de um no espaço de um único chip de silício.

Em vez de viajarem dentro de tubos a vácuo gigantes, elétrons do interior do chip percorrem um corredor com a metade do diâmetro de uma hemácia humana. A energia usada para movimentá-los vem de um feixe de luz infravermelha, pulsado nas paredes do corredor, que arremessa partículas a até 94% da velocidade da luz.



Veja também Ciência Sirius



O nanoacelerador ainda é um protótipo, mas, segundo pesquisadores, sua tecnologia pode servir em aplicações da área médica – como no tratamento de tumores.