O notebook de R$ 30 mil

R$ 29.699. Esse é o preço do ROG Strix Scar 18, da Asus. Ele custa uma fortuna, mas é interessante – porque traz tecnologias que um dia chegarão aos laptops comuns. A tela do aparelho, que testamos por uma semana, é a primeira coisa a chamar a atenção.

Ela tem 18 polegadas, bem maior que a média. É do tipo mini LED, e por isso gera tons pretos muito profundos: é tão boa quanto uma OLED, sem o risco de burn-in (tela marcada por imagens estáticas). O desempenho do notebook também impressiona.

Testamos com três games: F1 24, Hellblade II e Alan Wake 2, configurados para o nível máximo de detalhes e resolução da tela (2.560 x 1.600). O Asus conseguiu rodar os dois primeiros a 115 e 120 fps, respectivamente, e sustentou o ultrapesado Alan Wake 2 a 95 fps.

A bateria aguenta 5 a 6 horas de navegação na internet; em games, bem menos (para jogar, melhor conectar o laptop à tomada). A refrigeração interna é boa – mesmo sob estresse máximo, a GPU não passa de 80 oC, e a CPU não excede 85 oC –, e o nível de ruído é baixo: medimos 60 dB (com a máquina no modo Performance, o mais potente).

