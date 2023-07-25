Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Tecnologia

O que é o Unicode, inspiração para o novo logo do Twitter

𝕏, novo símbolo da rede social, veio de um catálogo padronizado de 150 mil caracteres. Graças a ele, você tem emojis e símbolos como esses: 🎸, 𓀮, 𒀏.

Por Leo Caparroz 25 jul 2023, 17h56 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Logotipo da Unicode formado por vários códigos.
 (Unicode / Arte/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
O que é o Unicode, inspiração para o novo logo do Twitter Priorizar nos meus resultados Google

De A a Z, as letras que você lê neste momento fazem parte da versão moderna do alfabeto latino. Quando postas de certa maneira, elas significam palavras – o que é óbvio para você, mas não para o seu  computador.

Para ele, elas não passam de números, conjuntos de códigos que ele transforma em um símbolo que você reconhece. No engatinhar da computação, isso gerava certo caos: um programador podia atribuir um código para uma letra, enquanto outro poderia usar esse mesmo código para outra letra – ou um número, ou um símbolo, ou um caractere de um alfabeto completamente diferente. 

Seria desastroso se sua mensagem fosse lida por outro computador de um jeito diferente, com letras ou símbolos trocados. Pior ainda seria se ele não fosse compatível com o seu alfabeto, e simplesmente não mostrasse nada. Surgiu, então, a necessidade de se padronizar a codificação dos caracteres, para que não houvesse confusão, e que todos os alfabetos e sinais fossem contemplados.

Continua após a publicidade

O primeiro padrão Unicode surgiu em outubro de 1991, e continha informações sobre propriedade e mapeamento de cerca de 7 mil caracteres de 23 sistemas de escrita diferentes, como o alfabeto latino, cirílico, árabe, grego e o Hiragana e Katakana japoneses. Mais de trinta anos se passaram, e a versão 15.0 do Unicode, de setembro de 2022, conta com quase 150 mil caracteres – desde letras e símbolos de alfabetos ao redor do mundo até sinais gráficos e símbolos matemáticos. Se você quiser se aventurar pelas mais de 2.500 páginas da lista oficial, pode acessar o documento aqui.

Siga
Continua após a publicidade

Por trás da padronização está o Consórcio Unicode (“Unicode Consortium”, em inglês), uma organização sem fins lucrativos dedicada ao “desenvolvimento, manutenção e promoção de padrões e dados de internacionalização de software”. Entre os atuais membros estão algumas das maiores empresas de tecnologia, como Google, Apple, Meta e Microsoft, além de outras conhecidas como Spotify, Adobe e Netflix.

“Quando o Consórcio começou, a troca de textos entre computadores e programas era propensa a erros, complexa e às vezes impossível. As representações eram muitas vezes incompatíveis: os usuários frequentemente viam caracteres incorretos aleatórios em suas telas, e os idiomas de uma grande porcentagem do globo não podiam ser representados em computadores”, afirma a organização. “O Consórcio foi fundado para resolver este problema: fornecer uma maneira única e consistente de representar cada letra e símbolo necessário para todas as línguas humanas em todos os computadores e dispositivos.”

Continua após a publicidade

É por causa do padrão Unicode que você consegue ver isso: 🍦. Ou isso: ニ. Ou isso: ⠎. Ou isso: ඞ. E, se não consegue, é porque não está na versão mais atualizada do padrão ou a fonte do sistema não tem esse símbolo – esse é um problema contornável, já que muitos programas são capazes de alterar a fonte para uma que suporte o caractere. O Unicode também é quem aprova novos emojis (para ver mais sobre eles em específico, confira nessa matéria da Super).

Como dito anteriormente, cada letrinha tem um código. Um “S” é U+0053, enquanto um “s” é U+0073. Os símbolos usados de exemplo são, respectivamente, U+1F366, U+30CB, U+280E e U+0D9E. Existem muitos outros, como hieróglifos egípcios, escrita cuneiforme, o alfabeto cherokee, sinais de xadrez, símbolos e setas diversos, que podem ser lidos por sistemas atualizados. Você pode conferir uma lista mais amigável do que o arquivo oficial aqui.

Continua após a publicidade

A nova cara do Twitter

Um símbolo específico ganhou fama inesperada do dia para a noite. O caractere Unicode U+1D54F passou a estampar a página oficial do Twitter, agora sob o domínio e comando de Elon Musk. Quando ele pediu que seguidores enviassem sugestões para um novo logo do site, que substituísse o passarinho azul por um X, Sawyer Merritt sugeriu um 𝕏.

E Musk gostou. Agora, esse é o novo símbolo da rede. O logo veio do podcast produzido por Merritt e seus colegas, o 𝕏 Pod, que se dedicavam a falar sobre a vida e a obra de Elon Musk. Eles preferiram uma versão “estilizada” do que uma simples letra “chata e sem graça”, então optaram pelo caractere da seção de Símbolos Alfanuméricos Matemáticos. O que era uma referência ao costume do bilionário de nomear produtos, empresas e filhos com a letra “x”, acabou servindo como uma “inspiração” para o novo visual do Twitter.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
alfabeto
caractere
COMPUTAÇÃO
computador
fonte
fontes
informática
letra
letras
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).