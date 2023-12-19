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Tecnologia

O sucessor do smartphone?

Humane AI Pin pretende redefinir a maneira de interagir com a tecnologia no dia a dia. Mas será que vai funcionar?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 dez 2023, 10h01
Imagem do AI Pin da Humane.
 (Divulgação/Reprodução)
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O sucessor do smartphone? Priorizar nos meus resultados Google

Em 2017, dois funcionários da Apple saíram para fundar uma startup, a Humane. Ela trabalhou em sigilo por anos, e só agora apresentou seu produto: o AI Pin, um broche eletrônico que será lançado ano que vem, por US$ 700.

A ideia é que você peça ajuda ao AI Pin, via comandos de voz, quando precisar de alguma informação. Por exemplo: se você disser catch me up (“me atualize”), o gadget resume e lê em voz alta as últimas mensagens dos seus principais contatos (“a Michelle mandou uns comentários sobre a reunião de hoje, e o Adam já está a caminho daí”, disse o AI Pin em uma demonstração).

Ele também tem um miniprojetor laser [veja acima] e roda o algoritmo de inteligência artificial GPT-4, o mais avançado disponível hoje, que acessa via internet – usando sua própria conexão celular, que vai custar US$ 24 mensais.

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Parece promissor. Mas quão bem ele funcionará na prática, ainda não se sabe. É que suas funções exigem um software extremamente afinado, e o AI Pin teve alguns tropeços: nas primeiras demos, a IA forneceu respostas erradas e o laser teve problemas de foco.

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Imagem mostrando o projetor laser do AI Pin.
(Divulgação/Reprodução)

PROJETOR LASER

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Se você estender a mão à frente do corpo, o AI Pin percebe – e projeta informações nela, como mensagens de texto (veja acima) ou instruções de localização.

Imagem mostrando a função controle via gestos do AI Pin.
(Divulgação/Reprodução)

CONTROLE VIA GESTOS

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Se você tocar o polegar e o indicador, por exemplo, o AI Pin pausa ou retoma a música que você está ouvindo (no próprio Pin ou com fones Bluetooth).

Imagem de uma mão segurando uma pitaya para mostrar a função de scanner alimentar do AI Pin.
(Divulgação/Reprodução)

SCANNER ALIMENTAR

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A câmera embutida no AI Pin serve para fotografar e filmar, mas também faz algo mais interessante: você pode pegar um alimento, e perguntar quantas calorias ele tem.

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TAGS:
ChatGPT
Gadgets
Inteligência artificial
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