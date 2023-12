O sucessor do smartphone?

Em 2017, dois funcionários da Apple saíram para fundar uma startup, a Humane. Ela trabalhou em sigilo por anos, e só agora apresentou seu produto: o AI Pin, um broche eletrônico que será lançado ano que vem, por US$ 700.

A ideia é que você peça ajuda ao AI Pin, via comandos de voz, quando precisar de alguma informação. Por exemplo: se você disser catch me up (“me atualize”), o gadget resume e lê em voz alta as últimas mensagens dos seus principais contatos (“a Michelle mandou uns comentários sobre a reunião de hoje, e o Adam já está a caminho daí”, disse o AI Pin em uma demonstração).

Ele também tem um miniprojetor laser [veja acima] e roda o algoritmo de inteligência artificial GPT-4, o mais avançado disponível hoje, que acessa via internet – usando sua própria conexão celular, que vai custar US$ 24 mensais.

Parece promissor. Mas quão bem ele funcionará na prática, ainda não se sabe. É que suas funções exigem um software extremamente afinado, e o AI Pin teve alguns tropeços: nas primeiras demos, a IA forneceu respostas erradas e o laser teve problemas de foco.

PROJETOR LASER

Se você estender a mão à frente do corpo, o AI Pin percebe – e projeta informações nela, como mensagens de texto (veja acima) ou instruções de localização.

CONTROLE VIA GESTOS

Se você tocar o polegar e o indicador, por exemplo, o AI Pin pausa ou retoma a música que você está ouvindo (no próprio Pin ou com fones Bluetooth).

SCANNER ALIMENTAR

A câmera embutida no AI Pin serve para fotografar e filmar, mas também faz algo mais interessante: você pode pegar um alimento, e perguntar quantas calorias ele tem.

