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“Oi, pessoal”: YouTube analisa as saudações mais comuns dos seus vídeos

Levantamento analisou mais de um milhão de vídeos e foca nos conteúdos em inglês – mas é possível ver também quais são os mais populares no Brasil. Confira.

Por Rafael Battaglia 3 Maio 2021, 19h10
Foto de capa do site criado pelo YouTube sobre as saudações mais comuns do seus vídeos. Há um mosaico com as thumbs de dezenas de vlogs e canais.
 (YouTube Culture & Trends/Divulgação)
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“Oi, pessoal”: YouTube analisa as saudações mais comuns dos seus vídeos Priorizar nos meus resultados Google

Já reparou como o seu youtuber favorito se apresenta no começo dos vídeos? Se você acompanha o SUPER Responde, deve ter percebido que ora saudamos com um “Oi, pessoal”, ora com “Oi, gente”.

(Verdade seja dita, é comum pularmos as apresentações e irmos direto ao assunto do vídeo. Mas você entendeu o ponto aqui.)

Na última semana, o YouTube divulgou um levantamento sobre as saudações mais utilizadas pelos criadores de conteúdo da plataforma. O objetivo era investigar os segundos iniciais de milhares de vídeos para conhecer os cumprimentos mais comuns – e se isso mudava de acordo com o país ou com o nicho do canal (beleza, esporte, culinária e por aí vai).

Quem realizou a pesquisa foi a equipe do YouTube Culture & Trends (“Cultura & Tendências”) em parceria com a empresa Polygraph, especializada em projetos editoriais com grandes volumes de dados. Eles consideraram vídeos com, no mínimo, 20 mil visualizações, de canais com ao menos 20 mil inscritos. Os conteúdos vieram de cinco países: EUA, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. No total, eles analisaram mais de um milhão de vídeos.

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Claro que ninguém ficou abrindo vídeo por vídeo. O estudo automatizou a análise das legendas de cada conteúdo – fornecidas pelos canais ou aquelas geradas pelo YouTube. Depois, bastou ranquear as saudações e dividi-las nos nichos de cada youtuber.

Eis os resultados. A saudação mais utilizada foi “Hey guys” (“Oi, gente”), presente em 36% dos vídeos analisados de 2020. Na sequência aparecem “What’s up” (“E aí”), com 20%, e “Good morning” (“Bom dia”), com 18%. Completando o top 5, “Hi guys” (“Oi, pessoal”, 14%) e “All right” (“Beleza”, 11%).

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O “Heys guys” é a saudação mais recorrente desde 2010. A evolução da popularidade dos cumprimentos ao longo dos anos aparece no site interativo do levantamento, publicado na última quinta (29). Você pode conferi-lo aqui.

Abaixo, uma versão do gráfico em português:

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(YouTube Culture & Trends/Reprodução)

Ao dividir os vídeos por categoria, o “Hey guys” foi a saudação mais popular entre os youtubers de beleza, culinária, games, ASMR e DIY (sigla para “do it yourself”, ou “faça você mesmo”). Em outros segmentos, contudo, há outros preferidos. Nos canais de tecnologia, o cumprimento mais recorrente é “Ladies and gentlemen” (“Senhoras e senhores”); nos de viagem, “Good morning” (“Bom dia”).

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A pesquisa pode ajudar o YouTube a detectar tendências. No site do estudo, a empresa levanta uma hipótese para o crescimento dos vídeos que começam com “Bom dia”: a ascensão de youtubers que apresentam suas rotinas matinais, convidando os espectadores a acompanhá-los, como esse aqui.

E em outros países?

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De fato, a pesquisa principal levou em conta países de língua inglesa. Mas o YouTube analisou também as saudações de outros lugares, como Brasil, México, França e Alemanha – ainda que sem divulgar quantos vídeos foram considerados (o site menciona apenas que foi uma “amostra representativa”).

Seja como for, aqui vai o pódio brasileiro: “Oi, gente”, “Olá, pessoal”, “E aí”, “Oi, pessoal” e “Oi oi” – nessa ordem.

O levantamento do YouTube preparou ainda uma coletânea com saudações de diferentes países, do Marrocos à Coreia do Sul, para mostrar como cumprimentos personalizados podem, às vezes, virar marcas de cada criador de conteúdo. O canal brasileiro Diva Depressão, por exemplo, aparece na lista com o seu “Olá, divos e divas”. Vale dar uma olhada.

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