Os 2 melhores projetos de crowdfunding em agosto

Babá robótica

Projeto Cubo AI

O que é Uma câmera que vigia o bebê no berço – e usa inteligência artificial para analisar o comportamento dele. Se a criança começar a chorar, virar a barriga para baixo ou estiver com o rosto coberto (o que pode ser perigoso), a câmera percebe e envia um alerta para o smartphone do pai.

Meta US$ 50 mil

Chance de rolar 4/5

Prancha elétrica

Projeto Wavigator

O que é Uma prancha de surfe com motor elétrico. Ela alcança 35 km/h, e sua bateria tem autonomia para uma hora de uso contínuo (se o motor só for acionado para ir até as ondas, ela pode durar o dia todo).

Meta US$ 100 mil

Chance 3/5