Os 2 melhores projetos de crowdfunding em fevereiro
Uma máquina para gravar discos de vinil em casa, e um drone projetado para reflorestar áreas desmatadas. Qual dos dois tem mais chances de virar realidade?
Gravador de vinil
Projeto Phonocut
O que é Um gravador de discos de vinil. Você pluga o seu celular ou computador, clica em play, e a máquina esculpe o vinil, gravando nele a música. É uma versão caseira das máquinas de corte usadas nas fábricas de LPs. Os discos comportam 20 a 30 minutos de áudio (por lado), e podem ser ouvidos em toca-discos comuns.
Meta 200 mil euros
Chance de rolar 3/5
Drone florestal
Projeto Flash Forest
O que é Um projeto que pretende usar drones para plantar 1 bilhão de árvores. Os drones sobrevoariam áreas desmatadas disparando cápsulas especiais, que contêm nutrientes e sementes de árvores nativas daquela região.
Meta US$ 75 mil
Chance 3/5