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Tecnologia

Os 2 melhores projetos de crowdfunding em fevereiro

Uma máquina para gravar discos de vinil em casa, e um drone projetado para reflorestar áreas desmatadas. Qual dos dois tem mais chances de virar realidade?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jan 2020, 10h54
phonocut
 (Kickstarter/Divulgação)
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Os 2 melhores projetos de crowdfunding em fevereiro Priorizar nos meus resultados Google

Gravador de vinil

Projeto Phonocut

O que é Um gravador de discos de vinil. Você pluga o seu celular ou computador, clica em play, e a máquina esculpe o vinil, gravando nele a música. É uma versão caseira das máquinas de corte usadas nas fábricas de LPs. Os discos comportam 20 a 30 minutos de áudio (por lado), e podem ser ouvidos em toca-discos comuns.
Meta 200 mil euros
Chance de rolar 3/5

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https://youtu.be/XsYP30KmCXc

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Drone florestal

Projeto Flash Forest
O que é Um projeto que pretende usar drones para plantar 1 bilhão de árvores. Os drones sobrevoariam áreas desmatadas disparando cápsulas especiais, que contêm nutrientes e sementes de árvores nativas daquela região.
Meta US$ 75 mil
Chance 3/5

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