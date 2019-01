Os 2 melhores projetos de crowdfunding em fevereiro

Qual é mesmo o seu nome?

Projeto OrCam MyMe

O que é Uma câmera que reconhece pessoas. Ela fica presa na sua camisa, como se fosse um broche, e tira

automaticamente uma foto por segundo. Quando encontra um rosto, compara com as fotos dos seus contatos do Facebook – e informa em tempo real, por meio de um app, o nome da pessoa que está se aproximando de você.

Meta US$ 40 mil

Chance de rolar 3/5

Casaco de frio

Projeto Kistler

O que é Um casaco feito com aerogel, mesmo material dos trajes espaciais da Nasa. O aerogel é um excelente isolante térmico. Uma camada de apenas 2 milímetros desse material (costurada dentro do forro do casaco) é suficiente para encarar temperaturas de até 40 graus negativos.

E é leve também: o casaco pesa apenas 1,5 kg.

Meta US$ 50 mil

Chance 4/5