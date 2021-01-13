Os 2 melhores projetos de crowdfunding em janeiro
Uma lente que transforma o smartphone em microscópio, e um alimentador de pássaros que tira fotos e identifica as espécies deles. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Identificador de pássaros
Projeto Bird Buddy
O que é Um alimentador de pássaros que tira fotos deles. Quando o bicho pousa na casinha para comer, o gadget captura uma imagem e a envia para um app. Ele usa inteligência artificial para identificar a qual espécie o passarinho pertence – e mostra essa informação junto com a foto dele.
Meta US$ 60 mil
Chance de rolar 4/5
Um microscópio no celular
Projeto iMicro Q2
O que é Uma lente que transforma o smartphone em microscópio. Segundo seus criadores, ela amplia as imagens em 800x, o que é suficiente para ver objetos de 1 micrômetro – como os detalhes de um fio de cabelo ou os glóbulos vermelhos do sangue.
Meta US$ 10 mil
Chance 3/5