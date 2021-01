Os 2 melhores projetos de crowdfunding em janeiro

Identificador de pássaros

Projeto Bird Buddy

O que é Um alimentador de pássaros que tira fotos deles. Quando o bicho pousa na casinha para comer, o gadget captura uma imagem e a envia para um app. Ele usa inteligência artificial para identificar a qual espécie o passarinho pertence – e mostra essa informação junto com a foto dele.

Meta US$ 60 mil

Chance de rolar 4/5

Um microscópio no celular

Projeto iMicro Q2

O que é Uma lente que transforma o smartphone em microscópio. Segundo seus criadores, ela amplia as imagens em 800x, o que é suficiente para ver objetos de 1 micrômetro – como os detalhes de um fio de cabelo ou os glóbulos vermelhos do sangue.

Meta US$ 10 mil

Chance 3/5