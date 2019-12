Os 2 melhores projetos de crowdfunding em janeiro

Cauda em pé

Projeto The Standing Grand

O que é Um piano de cauda vertical. Os pianos de cauda têm um som inigualável, mas são enormes: têm 3 metros de comprimento, quase o tamanho de um carro. Este é diferente, pois suas cordas ficam na vertical. Ele é quase tão compacto quanto um piano “de armário” – mas entrega o mesmo som dos pianos de cauda.

Meta US$ 55 mil

Chance de rolar 3/5

Moletom inflável

Projeto Pillowdy

O que é Um abrigo de moletom com travesseiro de viagem embutido. Basta soprar por alguns segundos para inflar a gola do casaco, que se transforma num travesseiro de pescoço (como o que algumas pessoas levam para usar no avião). Com a gola desinflada, ele volta a ser um moletom comum.

Meta US$ 30 mil

Chance 4/5