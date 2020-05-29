Os 2 melhores projetos de crowdfunding em junho
Um gadget que enxuga todo o corpo usando jatos de ar, e um limpador doméstico que produz a própria água sanitária. Qual dos dois tem mais chances de virar realidade?
Banho sem toalha
Projeto Arebo
O que é Um secador que enxuga o corpo todo em alguns segundos. Você sobe no aparelho, que parece uma balança doméstica, e ele dispara jatos de ar para cima, a 50 km/h. O ar pode ser morno (a 32 graus) ou em temperatura ambiente. É uma versão corporal dos secadores de mão comuns em banheiros públicos.
Meta US$ 10 mil
Chance de rolar 4/5
Limpador infinito
Projeto Egret EO Blaster
O que é Um gadget que mata vírus e bactérias. Basta colocar um pouco de sal e H2O de torneira no aparelho, que usa eletricidade para separar o hidrogênio e o oxigênio. Esses átomos reagem com o cloro presente na água e formam ácido hipocloroso (água sanitária diluída, que comprovadamente mata o coronavírus).
Meta US$ 10 mil
Chance 4/5