Os 2 melhores projetos de crowdfunding em junho

Banho sem toalha

Projeto Arebo

O que é Um secador que enxuga o corpo todo em alguns segundos. Você sobe no aparelho, que parece uma balança doméstica, e ele dispara jatos de ar para cima, a 50 km/h. O ar pode ser morno (a 32 graus) ou em temperatura ambiente. É uma versão corporal dos secadores de mão comuns em banheiros públicos.

Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 4/5

Limpador infinito

Projeto Egret EO Blaster

O que é Um gadget que mata vírus e bactérias. Basta colocar um pouco de sal e H2O de torneira no aparelho, que usa eletricidade para separar o hidrogênio e o oxigênio. Esses átomos reagem com o cloro presente na água e formam ácido hipocloroso (água sanitária diluída, que comprovadamente mata o coronavírus).

Meta US$ 10 mil

Chance 4/5