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Tecnologia

Os 2 melhores projetos de crowdfunding em junho

Um gadget que enxuga todo o corpo usando jatos de ar, e um limpador doméstico que produz a própria água sanitária. Qual dos dois tem mais chances de virar realidade?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 Maio 2020, 14h19
SI_416_Tech_Arebo
 (Arebo/Divulgação)
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Os 2 melhores projetos de crowdfunding em junho Priorizar nos meus resultados Google

Banho sem toalha

Projeto Arebo

O que é Um secador que enxuga o corpo todo em alguns segundos. Você sobe no aparelho, que parece uma balança doméstica, e ele dispara jatos de ar para cima, a 50 km/h. O ar pode ser morno (a 32 graus) ou em temperatura ambiente. É uma versão corporal dos secadores de mão comuns em banheiros públicos.
Meta US$ 10 mil
Chance de rolar 4/5

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Limpador infinito

Projeto Egret EO Blaster
O que é Um gadget que mata vírus e bactérias. Basta colocar um pouco de sal e H2O de torneira no aparelho, que usa eletricidade para separar o hidrogênio e o oxigênio. Esses átomos reagem com o cloro presente na água e formam ácido hipocloroso (água sanitária diluída, que comprovadamente mata o coronavírus).
Meta US$ 10 mil
Chance 4/5

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