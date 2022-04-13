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Tecnologia

Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de abril

Um robô que limpa a piscina, e um capacete para ciclistas com sinalização automática. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 abr 2022, 18h42 | Atualizado em 3 Maio 2022, 07h05
Foto do limpador de piscina AIPER Seagull 3000.
 (Aiper/Reprodução)
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Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de abril Priorizar nos meus resultados Google

Limpador de piscina

Projeto AIPER Seagull 3000

O que é Um robô que limpa a piscina. Basta colocá-lo na água e ele começa a navegar sozinho, aspirando folhas, pedrinhas e outras sujeiras caídas na água. Também escova o fundo e as paredes da piscina. É alimentado por uma bateria flutuante, que fica boiando na piscina e dura 120 minutos – tempo suficiente para o robô limpar piscinas de até 300 m2.  

Quanto já arrecadou US$ 246 mil

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Chance de rolar 4/5

Foto de um homem utilizando capacete com luz, ao lado de sua bicicleta.
(Beacn/Reprodução)
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Capacete iluminado

Projeto Beacn

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O que é Um capacete para ciclistas com luzes integradas. Ele acende automaticamente quando você freia a bicicleta, e também tem luzes pisca-pisca para indicar que você vai virar (elas são acionadas por um controle sem fio e bem pequeno, que você cola no guidão da bike).   

Já arrecadou US$ 14 mil

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Chance 3/5

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TAGS:
Crowdfunding
Gadgets
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