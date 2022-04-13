Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de abril
Um robô que limpa a piscina, e um capacete para ciclistas com sinalização automática. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?
Limpador de piscina
Projeto AIPER Seagull 3000
O que é Um robô que limpa a piscina. Basta colocá-lo na água e ele começa a navegar sozinho, aspirando folhas, pedrinhas e outras sujeiras caídas na água. Também escova o fundo e as paredes da piscina. É alimentado por uma bateria flutuante, que fica boiando na piscina e dura 120 minutos – tempo suficiente para o robô limpar piscinas de até 300 m2.
Quanto já arrecadou US$ 246 mil
Chance de rolar 4/5
Capacete iluminado
Projeto Beacn
O que é Um capacete para ciclistas com luzes integradas. Ele acende automaticamente quando você freia a bicicleta, e também tem luzes pisca-pisca para indicar que você vai virar (elas são acionadas por um controle sem fio e bem pequeno, que você cola no guidão da bike).
Já arrecadou US$ 14 mil
Chance 3/5