Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de abril
Um tabuleiro de xadrez para jogar pela internet, com peças que se movem sozinhas, e um gadget que limpa e desinfecta a roupa usando plasma. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Mão invisível
Projeto Square Off Neo
O que é Um tabuleiro de xadrez com peças que se movem sozinhas. Você pode jogar pela internet, contra os usuários do site chess.com ou contra o próprio tabuleiro (que tem 30 níveis de dificuldade). Um sistema magnético mexe as peças do adversário, como se ele estivesse na sua frente. O produto também vem com um app que analisa o seu estilo de jogo e dá dicas de como melhorar.
Meta US$ 50 mil
Chance de rolar 4/5
Plasma na roupa
Projeto Bosch FreshUp
O que é Um gadget que libera plasma (oxigênio eletrificado, que o próprio aparelho gera durante o uso) para desinfectar e remover odores das roupas. Ele parece uma escova de cabelo e deve ser passado diretamente sobre a peça por 30 a 120 segundos.
Meta US$ 90 mil
Chance 4/5