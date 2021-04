Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de abril

Mão invisível

Projeto Square Off Neo

O que é Um tabuleiro de xadrez com peças que se movem sozinhas. Você pode jogar pela internet, contra os usuários do site chess.com ou contra o próprio tabuleiro (que tem 30 níveis de dificuldade). Um sistema magnético mexe as peças do adversário, como se ele estivesse na sua frente. O produto também vem com um app que analisa o seu estilo de jogo e dá dicas de como melhorar.

Meta US$ 50 mil

Chance de rolar 4/5

Plasma na roupa

Projeto Bosch FreshUp

O que é Um gadget que libera plasma (oxigênio eletrificado, que o próprio aparelho gera durante o uso) para desinfectar e remover odores das roupas. Ele parece uma escova de cabelo e deve ser passado diretamente sobre a peça por 30 a 120 segundos.

Meta US$ 90 mil

Chance 4/5