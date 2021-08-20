Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de agosto
Um gadget que promete substituir 21 utensílios de cozinha - e o fone de ouvido que lê as suas ondas cerebrais. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Tudo em um
Projeto Tokit Omni Cook
O que é Um gadget que substitui 21 utensílios de cozinha: funciona como liquidificador, mixer, panela, chaleira, moedor, espremedor, batedeira, balança, máquina de iogurte e de pão, entre outras coisas. Basta selecionar a receita que você quer fazer, e o aparelho vai alternando automaticamente entre os modos e exibindo as instruções numa tela.
Meta US$ 15 mil
Chance de rolar 4/5
Fones cerebrais
Projeto Vie Zone
O que é Um fone de ouvido com sensor de eletroencefalograma (EEG), que capta as suas ondas cerebrais. Ele usa essa informação para deduzir o seu estado de espírito, e seleciona músicas para deixá-lo mais relaxado, animado ou concentrado (você escolhe). Visualmente ele parece os AirPods da Apple, só que com um fio conectando os dois lados.
Meta US$ 10 mil
Chance 3/5