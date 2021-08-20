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Tecnologia

Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de agosto

Um gadget que promete substituir 21 utensílios de cozinha - e o fone de ouvido que lê as suas ondas cerebrais. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2021, 07h57 | Atualizado em 20 ago 2021, 07h57
Foto do Tokit Omni Cook.
 (Tokit/Reprodução)
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Tudo em um
Projeto Tokit Omni Cook

O que é Um gadget que substitui 21 utensílios de cozinha: funciona como liquidificador, mixer, panela, chaleira, moedor, espremedor, batedeira, balança, máquina de iogurte e de pão, entre outras coisas. Basta selecionar a receita que você quer fazer, e o aparelho vai alternando automaticamente entre os modos e exibindo as instruções numa tela.
Meta US$ 15 mil
Chance de rolar 4/5

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Fones cerebrais
Projeto Vie Zone
O que é Um fone de ouvido com sensor de eletroencefalograma (EEG), que capta as suas ondas cerebrais. Ele usa essa informação para deduzir o seu estado de espírito, e seleciona músicas para deixá-lo mais relaxado, animado ou concentrado (você escolhe). Visualmente ele parece os AirPods da Apple, só que com um fio conectando os dois lados. 

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Meta US$ 10 mil
Chance 3/5

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TAGS:
Crowdfunding
Gadgets
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