Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de agosto

Tudo em um

Projeto Tokit Omni Cook

O que é Um gadget que substitui 21 utensílios de cozinha: funciona como liquidificador, mixer, panela, chaleira, moedor, espremedor, batedeira, balança, máquina de iogurte e de pão, entre outras coisas. Basta selecionar a receita que você quer fazer, e o aparelho vai alternando automaticamente entre os modos e exibindo as instruções numa tela.

Meta US$ 15 mil

Chance de rolar 4/5

Fones cerebrais

Projeto Vie Zone

O que é Um fone de ouvido com sensor de eletroencefalograma (EEG), que capta as suas ondas cerebrais. Ele usa essa informação para deduzir o seu estado de espírito, e seleciona músicas para deixá-lo mais relaxado, animado ou concentrado (você escolhe). Visualmente ele parece os AirPods da Apple, só que com um fio conectando os dois lados.

Meta US$ 10 mil

Chance 3/5