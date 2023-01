Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de janeiro

Mouse origami

Projeto myAir.0

O que é Um mouse ideal para levar com o notebook, porque fica totalmente plano, com apenas 0,1 cm de espessura. Na hora de usar, é só apertar as bordas do gadget e ele se transforma, assumindo o formato de um mouse normal. Pesa 40 g, é Bluetooth e tem bateria recarregável com três meses de autonomia.

Quanto já arrecadou US$ 160 mil

Chance de rolar 3/5

Continua após a publicidade

Canudos de gelo

Projeto The Ice Straw

O que é Um gadget que faz canudinhos de gelo, para você usar em bebidas. Basta enchê-lo de água e colocar no congelador. Meia hora depois, os canudos estão prontos – é só puxar a parte de cima do aparelho para extraí-los, sem quebrar. Os criadores pretendem fabricar três versões do produto, para fazer canudos com 5 a 12 mm de diâmetro.

Já arrecadou US$ 34 mil

Chance 3/5

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram