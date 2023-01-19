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Tecnologia

Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de janeiro

Um mouse dobrável que fica fino como papel - e um gadget para fazer canudinhos de gelo. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jan 2023, 07h57
Close de uma mão manuseando o mouse dobrável.
 (Air.0 Mouse/Divulgação)
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Mouse origami

Projeto myAir.0

O que é Um mouse ideal para levar com o notebook,     porque fica totalmente plano, com apenas 0,1 cm de espessura. Na hora de usar, é só apertar as bordas do gadget e ele se transforma, assumindo o formato de um mouse normal. Pesa 40 g, é Bluetooth e tem bateria recarregável com três meses de autonomia.

Quanto já arrecadou US$ 160 mil

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Canudos de gelo 

Projeto The Ice Straw

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O que é Um gadget que faz canudinhos de gelo, para você usar em bebidas. Basta enchê-lo de água e colocar no congelador. Meia hora depois, os canudos estão prontos – é só puxar a parte de cima do aparelho para extraí-los, sem quebrar. Os criadores pretendem fabricar três versões do produto, para fazer canudos com 5 a 12 mm de diâmetro.

Já arrecadou US$ 34 mil

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TAGS:
Crowdfunding
Gadgets
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