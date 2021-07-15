Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho
A tábua que promete descongelar qualquer alimento em 20 minutos - e um localizador GPS que fica escondido sob o selim da bike. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Degelo rápido
Projeto Icegone
O que é Uma tábua que promete descongelar carne, peixe e frango em 10 a 20 minutos. Basta colocar a comida sobre a tábua, que não requer nenhuma fonte de energia. O truque é que ela é feita de alumínio e preenchida por microtubos que absorvem calor do ambiente – e o transferem mais depressa para o alimento.
Meta US$ 5 mil
Chance de rolar 4/5
GPS discreto
Projeto See Sense Air
O que é Um localizador GPS para bicicleta. Ele é uma caixinha preta que pesa apenas 80 gramas e fica escondida sob o selim: presa com um parafuso especial, bem difícil de tirar. Transmite a localização da bike, para o seu smartphone, por meio da rede 4G. A bateria dura três meses.
Meta US$ 25 mil
Chance 3/5