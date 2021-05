Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de maio

Airfryer de vidro

Projeto CrispX

O que é Uma fritadeira sem óleo com cuba de vidro. Dá para a ver a comida enquanto ela é preparada,

e o processo é mais rápido do que numa air fryer comum – pois o ar quente também passa pelas laterais do alimento (nos modelos tradicionais, ele

só entra por baixo).

Meta US$ 5 mil

Chance de rolar 4/5

Água de beber

Projeto QuenchSea

O que é Um gadget que dessaliniza a água do mar. Ele parece uma garrafa e pesa 1,5 kg. Você coloca um litro de água dentro dele e gira uma manivela. A água passa por três filtros (que removem sal, vírus, bactérias e microplásticos) e sai 100% potável.

Meta US$ 50 mil

Chance 3/5