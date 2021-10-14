Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de outubro
O gadget que cria uma nuvem particular com os seus arquivos - e um aparelho que permite fazer exame de vista em casa (e comprar óculos pela internet). Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Óculos pela internet
Projeto EyeQue VisionCheck 2
O que é Um aparelho que permite fazer teste de visão em casa – e, graças a isso, comprar óculos de grau pela internet, sem precisar ir a um oculista. Ele funciona acoplado ao seu smartphone, e mede miopia, hipermetropia e astigmatismo. Basta seguir as instruções de um app.
Meta US$ 30 mil
Chance de rolar 4/5
Nuvem particular
Projeto Amber X
O que é Um gadget que faz backup automático do seu celular e computador. É mais ou menos como o Time Machine, da Apple, mas com uma grande diferença: ele também funciona como um minisservidor, ou seja, você pode acessar os arquivos de qualquer lugar, pela internet.
Meta US$ 10 mil
Chance 3/5