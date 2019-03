Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes do mês de abril

Melhor que drone

Projeto MetaFly

O que é Um inseto de controle remoto. Ele bate as asas como uma ave de verdade, alcança 18 km/h e voa a até 100 metros de distância (a bateria tem autonomia para 8 minutos de voo). O corpo e as asas são de fibra de carbono, resistentes a quedas.

Meta US$ 33 mil

Chance de rolar 4/5

***

Mais espaço na mala

Projeto Pacum

O que é Um kit com sacos plásticos e uma bombinha de ar para usar em viagens. Você coloca as roupas dentro dos sacos e liga a bombinha (que pesa 145 gramas e tem o tamanho de um celular). Ela tira o ar de dentro dos sacos e comprime as roupas, fazendo com que ocupem muito menos espaço dentro da mala.

Meta US$ 30 mil

Chance 4/5