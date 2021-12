Os 2 projetos de crowdfunding mais legais de dezembro

Fones para dormir

Projeto Kokoon NightBuds

O que são Fones de ouvido que ajudam a pegar no sono. Eles são sem fio, bem pequenos (têm 1/3 da espessura dos AirPods) e feitos de plástico macio. Tocam sons relaxantes (chuva, lareira, pássaros, etc.) e possuem sensores que detectam quando você dormiu; nesse momento, param de tocar. Também podem ser usados de dia, como fones Bluetooth comuns.

Meta US$ 26 mil

Chance de rolar 4/5

Satélite caseiro



Projeto AmbaSat

O que é Um kit para montar um satélite. O circuito tem o tamanho de um cartão de crédito e faz medições simples, como temperatura, umidade ou nível de raios UV – os dados chegam no seu computador ou celular. As plaquinhas serão lançadas pela empresa Interorbital Systems e ficarão a 250 km de altitude.

Meta US$ 35 mil

Chance 3/5