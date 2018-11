Os 3 projetos de crowdfunding mais interessantes de dezembro

Catalisador de mão

Projeto bMOLA Go

O que é Um purificador de ar portátil. Ele produz uma reação de oxidação catalítica (mais ou menos como os catalisadores dos carros) para decompor as moléculas em suspensão no ar – e eliminar 99% dos cheiros. A bateria dura 8 horas.

Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 4/5

Lava-jato culinária

Projeto Organicizor

O que é Uma máquina para lavar frutas e verduras, que usa jatos d’água e raios ultravioleta para limpar e esterilizar os alimentos. Também retira parte dos resíduos de agrotóxico.

Meta US$ 149 mil

Chance 3/5

Queixo largo

Projeto Chisell

O que é Um gadget para deixar o rosto mais largo. Trata-se de um pedaço de silicone flexível que exercita os músculos faciais. Segundo os inventores, basta mascar o produto 10 minutos por dia, durante um mês.

Meta US$ 12 mil

Chance 3/5