Os 3 projetos de crowdfunding mais interessantes do mês de setembro

Display holográfico

Projeto The Looking Glass

O que é Um aparelho que exibe imagens holográficas. Ele tem o tamanho de uma caixa de sapatos, uma tela de LCD e uma série de espelhos internos – que refletem a imagem dezenas de vezes, criando a ilusão de se estar vendo um holograma. Pode ser usado, por exemplo, para visualizar um objeto antes de gerá-lo numa impressora 3D.

Meta US$ 50 mil

Chance de rolar 3/5

Escova canina

Projeto Bristly

O que é Uma escova de dentes para cachorros. A novidade é que ela tem o formato de um brinquedo, que o próprio cachorro vai querer morder. Conforme o bicho faz isso, um reservatório dentro do gadget vai liberando creme dental, limpando os dentes do cachorro.

Meta US$ 15 mil

Chance 4/5

Canudo ecológico

Projeto ViableStraw

O que é Um canudo reutilizável e compacto. Quando está fechado, ele parece uma tampinha de caneta. Na hora de usar, você estica o canudo e ele se abre. É feito de metal, podendo ser lavado e reutilizado inúmeras vezes (evitando a poluição causada pelos canudos descartáveis).

Meta US$ 7.600

Chance 5/5