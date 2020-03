Os mistérios da caixa-preta

História

A primeira caixa-preta, criada em 1939, era um tipo de câmera e gravava apenas imagens. Como toda câmera, tinha o interior totalmente escuro – uma explicação possível para seu nome.

Quantidade

São duas. Uma unidade grava os sons na cabine de comando. A outra registra os dados de voo, como a rota, as sucessivas mudanças de altitude e até quais botões foram apertados no painel da aeronave.

As caixas-pretas não são pretas, mas laranjas. A cor, que reflete a luz, facilita sua localização entre os destroços.

Duração

As caixas gravam as duas horas mais recentes de voo. Os registros mais antigos são apagados automaticamente.

Materiais

Envoltas em camadas de sílica, alumínio e titânio, as placas de memória podem resistir a choques, temperaturas de até 1.000 ºC e submersão a até 6 mil metros de profundidade.

Localização

As duas caixas-pretas ficam na cauda, a parte menos atingida em impactos. As informações são enviadas para lá a partir de microfones e outros dispositivos instalados no cockpit.

Alerta

Um cilindro localizado junto às caixas-pretas é responsável por emitir um alarme, que dura 30 dias. Depois disso, a caixa tem de ser encontrada à moda antiga: a olho nu.

Futuro

A transmissão em tempo real, via satélite, foi adotada só pela Qatar Airlines. Se todas as companhias fizessem o mesmo, os satélites sofreriam um congestionamento de informações.