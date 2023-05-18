Parece uma bijuteria, mas é uma fitness band

A Bellabeat Ivy (US$ 249) parece só uma bijuteria, sem funções eletrônicas. Mas registra o quanto você andou durante o dia e analisa a qualidade do seu sono: ela consegue fazer isso porque tem sensores de movimento e um sensor óptico, que capta os batimentos cardíacos e o ritmo respiratório.

As informações aparecem num aplicativo – que também acompanha o ciclo menstrual, informando quando ele irá mudar de fase. A pulseira usa uma bateria recarregável, que dura uma semana.