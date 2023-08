Relógio mecânico promete ser 7 vezes mais preciso que os outros

Dois segundos por dia é o grau máximo de erro do relógio automático Speedmaster SuperRacing, da marca suíça Omega. Pode não parecer grande coisa, mas é um salto tecnológico em relação aos outros relógios mecânicos, que adiantam ou atrasam até 15 s a cada dia.

Isso foi conseguido graças a uma nova mola, chamada Spirate, que sofre microdeformações automáticas sempre que o relógio desvia 0,1 s do horário correto, resolvendo o problema (a margem total é maior, 2 s, devido ao atrito entre as demais peças do relógio). Ele custa US$ 11 mil.