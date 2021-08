Sabia que a qualidade do computador afeta o desempenho nos estudos?

É bem provável que, desde o início da pandemia de Covid-19, a sua relação com a tecnologia tenha se tornado mais intensa. Confere? Se antes o smartphone era suficiente para você jogar, assistir a vídeos, ouvir música e navegar nas redes sociais, o home office e o ensino remoto mostraram que o PC, com seus recursos insubstituíveis, ainda é essencial para um bom trabalho.

Nos estudos, o uso do computador já se tornou fundamental, não apenas para fazer pesquisas na internet, mas também para produzir textos longos, acessar conteúdos multimídia e muito mais. Na lista de material escolar, aos poucos o PC vai assumindo o espaço do lápis e do caderno. E essa mudança, ao que tudo indica, veio para ficar, mesmo com o retorno das aulas presenciais.

O cérebro e a tecnologia

Conhecer as necessidades dos usuários é um passo necessário para que os fabricantes de PCs possam desenvolver produtos adequados a esse público. Para explorar especificamente a relação que as pessoas têm com a tecnologia e, principalmente, entender como isso afeta a capacidade de trabalho, a Dell realizou, no início do ano, seu primeiro estudo de neurociência, o Brain on Tech.

Juntos com a Emotiv, líder global em tecnologias portáteis de sensoriamento cerebral e neurociência do consumidor, os cientistas monitoraram, em tempo real, a atividade cerebral de funcionários de algumas empresas. O acompanhamento foi realizado por meio de fones de ouvido de varredura EEG, que coletaram dados do cérebro dos participantes durante o trabalho e registraram os níveis de estresse, foco, entusiasmo e frustração enquanto eles interagiam com a tecnologia.

Os neurocientistas concluíram que, quando os equipamentos tecnológicos são funcionais, a produtividade aumenta em 37%. Na ponta do lápis, para cada hora trabalhada, um bom computador pode economizar 23 minutos. Isso representa 15 horas em uma semana de trabalho de 40 horas!

O mesmo estudo ainda concluiu, por outro lado, que uma má experiência com tecnologia – por exemplo, aquele PC com pouca memória – pode diminuir em 30% o desempenho, independentemente do conhecimento do usuário em informática. E para os entrevistados com menos de 26 anos, o desempenho é duas vezes pior.

“Por isso, no momento da compra, é importante avaliar quais são as principais características e entregas do modelo de computador ou notebook a ser adquirido, e se essas funcionalidades atendem às reais necessidades do seu dia a dia”, aconselha Fernando Faria, gerente de produto da Dell Technologies.

Requisitos para turbinar sua produtividade

Fernando explica que, com o ensino à distância, algumas necessidades ficaram ainda mais latentes, como a procura por dispositivos com uma boa qualidade de tela e configurações que ofereçam uma ótima experiência em transmissões de vídeo para as aulas online. E mesmo com a volta do ensino presencial ou no formato híbrido, contar com um computador ágil, eficiente e multifuncional é essencial para o bom desempenho nos estudos.

“Na hora da compra, é importante avaliar, ainda, o bom desempenho da bateria, com uma recarga rápida e durável e de qualidade, além do conforto para o transporte do equipamento – pois a mobilidade é cada vez mais valorizada, principalmente quando se pode estudar em diferentes ambientes. Configurações com SSD para armazenamento rápido também garantem que o estudante terá acesso ágil ao conteúdo na hora e local em que precisar”, explica ele.

A Linha Inspiron da Dell conta com várias opções para apoiar as necessidades de quem estuda. Uma delas é o conforto e a ergonomia do teclado, para longos períodos de digitação, permitindo maior rendimento nas atividades.

Para se ter uma ideia, segundo o estudo Dell Display Productivity Study, adicionar teclado e mouse ao notebook aumenta a produtividade em 25,8%; e esse percentual sobe para 32,7% quando se acrescenta um monitor de 24 polegadas, como o Dell S2421HGF.

Fernando destaca que o Inspiron 13 possui tela Full HD de 13” e possui os mais recentes processadores Intel® Core™ de 11ª geração, oferecendo capacidade de resposta incrível, agilidade e fluidez. “O notebook pesa pouco mais de 1 quilo, possui armazenamento rápido (SSD) e ainda conta com uma unidade adicional com a tecnologia Intel Optane, que se adapta a suas rotinas no equipamento para entregar respostas ainda mais velozes. Além da alta capacidade de processamento, o modelo possui a tecnologia ExpressCharge™, que garante uma recarga eficiente e rápida da bateria, e um sistema térmico inteligente, que detecta se o notebook está sendo usado em uma mesa ou em contato com o corpo e ajusta a exaustão do ar quente para fornecer mais conforto no uso.”

Já para quem passa o dia elaborando textos e navegando na web, o Inspiron 15 3000 é uma ótima escolha. Isso porque, assim como o Inspiron 13, possui conjunto de teclas no formato ABNT e o teclado numérico, que facilita ainda mais as jornadas de estudos de ciências exatas”, aconselha. O modelo também possui a tecnologia ExpressCharge™ e opções de processadores Intel® Core™ de até 11ª geração. “Mas o destaque fica para a tela de 15’’, com bordas finas em dois lados, que pode ser combinada com Dell Cinema, que garante uma experiência de alta qualidade na reprodução de vídeos e nas aulas e interações por videoconferência”, salienta o gerente de produto.

