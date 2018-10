SUPER TECH: Os 5 produtos mais incríveis do mês de novembro

–

A chave do Google

Ela se chama Google Titan (US$ 50), e está disponível em duas versões: Bluetooth e USB. Ambas funcionam do mesmo jeito. Quando você vai acessar o Gmail, precisa plugar a chave no computador (ou, no caso da versão Bluetooth, apertar um botão). Ela se comunica com os servidores do Google, enviando um código secreto que valida a senha, e só então libera o acesso à conta. Isso significa que, mesmo se um hacker tiver acesso à sua senha, não conseguirá entrar no seu Gmail – pois só com a chave é possível fazer isso. A Titan é como se fosse um token bancário, só que ainda mais segura: segundo o Google, possui um chip impossível de clonar (ele se autodestrói se alguém tentar). A chave, que também é compatível com dezenas de outros serviços além do Gmail, foi projetada para uso com o Advanced Protection Program, um esquema de segurança que o Google criou para proteger as contas de políticos, jornalistas, empresários, ativistas e outras pessoas muito visadas por hackers (mas que pode ser solicitado por qualquer usuário que deseje ter mais segurança).

A GoPro que filma sozinha

A GoPro Fusion (R$ 3.600) tem uma lente na frente e outra atrás, e por isso grava em 360 graus. Mas o mais interessante é o recurso Overcapture. Você põe a câmera num tripé e ela captura tudo o que acontece, em todas as direções. Depois, o app da GoPro converte a gravação para o formato convencional, retangular – usando todos os 360 graus de imagens para enquadrar e acompanhar o elemento principal da cena (alguém andando de skate, por exemplo), aonde quer que ele vá.

Sem ficar de saco cheio

Na primeira vez que é ligado, o aspirador robótico Roomba i7+ (US$ 949) gera um mapa da casa, que usa para se guiar nas limpezas posteriores. Por isso, é mais rápido que os outros aspiradores do tipo. Mas o mais interessante é o despejamento automático: o Roomba esvazia o próprio saco numa lixeira especial (que comporta o pó de 30 limpezas e também recarrega o robô).

Capacete com brake light

O Lumos (US$ 180) tem sensores que detectam o movimento do ciclista, e acionam automaticamente uma luz de freio quando ele desacelera a bike. Também possui setas luminosas, que indicam aos motoristas se o ciclista vai virar e são acionadas por um pequeno controle remoto (preso ao guidão da bike) ou por gestos com as mãos – se você tiver um Apple Watch. O capacete tem dez LEDs frontais, para iluminar o caminho, e registra automaticamente os percursos no aplicativo Strava.

Você já tentou cuidar de um aquário?

Se já, viu como dá trabalho: você tem que limpar a água, controlar seu pH, alimentar os peixes… Mas o aquário Bluenero promete fazer tudo sozinho: dá comida para os peixes, ajusta temperatura e alcalinidade da água e tem até uma câmera embutida. Será fabricado em quatro tamanhos, de 32 a 130 litros, e preços a partir de US$ 200. O lançamento está prometido para setembro.