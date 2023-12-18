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Tecnologia

Tech: os 4 gadgets mais interessantes de dezembro

O fone de ouvido com 21 drivers, um laser para usar em casa, o trator autônomo - e o primeiro cockpit para jogos que não é um trambolho

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 dez 2023, 10h00 | Atualizado em 18 dez 2023, 10h00
Montagem com dois quadros com imagens, a primeira mostra a cadeira Logitech Playseat Challenge X sendo usada, e no outro quadro mostra a cadeira dobrada.
 (Logitech/Montagem sobre reprodução)
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Sem ocupar espaço

Os games de corrida ficam muito mais realistas e divertidos se você jogar com volante e pedais. Só que essas peças geralmente precisam ser fixadas num cockpit, que é um trambolhão. O Logitech Playseat Challenge X (US$ 300) propõe uma solução inteligente: ele é dobrável. Depois de jogar, basta fechá-lo – o que leva apenas 20 segundos – e ele fica bem compacto, cabe em qualquer canto. É compatível com quase todos os modelos de volante e pedais (vendidos separadamente).

Foto do laser Lyme.
(Divulgação/Reprodução)

Um laser em casa

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Ele se chama Lyma, e promete eliminar rugas, cicatrizes, marcas de sol e manchas diversas na pele do rosto e do corpo: basta encostar o gadget na área desejada, 3 a 15 minutos por dia, durante três meses. Segundo seu fabricante, o aparelho também serve para prevenir o envelhecimento, pois é capaz de estimular a produção de colágeno – o laser, que tem 0,5 watt de potência, é o primeiro de uso residencial que consegue penetrar na hipoderme, a camada mais profunda da pele. O gadget tem autorização da FDA (a Anvisa dos EUA), e custa US$ 2 mil.

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Imagem do trator Monarch MK-V.
(Divulgação/Reprodução)
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O trator autônomo

O Monarch MK-V vem com um aplicativo próprio, que o agricultor usa para localizar suas plantações em um mapa. O trator faz o resto do trabalho sozinho: percorre a lavoura semeando, arando ou colhendo (dependendo do instrumento que estiver acoplado). Ele é elétrico, com autonomia de até 14h, e usa câmeras de 360 graus para se orientar. Por enquanto, ainda custa bem caro: US$ 90 mil. Mas no futuro, se o preço cair, ele poderá revolucionar a agricultura.

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Imagem do fone de ouvido Premier, da marca Ultimate Ears, mostrando os 21 alto-falantes embutidos no produto.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

21 alto-falantes

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É a quantidade embutida em cada fone de ouvido Premier, da marca Ultimate Ears. Ele não tem falantes tradicionais, mas “armaduras balanceadas”: dispositivos bem pequenos, com membranas dentro (a vibração delas gera o som). O Premier usa muitas armaduras porque, dessa forma, cada uma delas pode se dedicar a uma faixa de frequências bem específica, desde os tons mais graves até os mais agudos, o que aumenta a qualidade do som. O fone é produzido sob medida, a partir de moldes das suas orelhas, e custa US$ 3 mil.

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