Tech: os 4 gadgets mais interessantes de maio

Vinil portátil

O Sound Burger, da marca japonesa Audio-Technica, é o menor toca discos de vinil já fabricado: ele tem 29 x 10 x 7 cm, bem menor do que o próprio LP. É Bluetooth, e também tem saída para fones de ouvido com fio. Pesa aproximadamente 900 gramas, aceita LPs de 33 e 45 rotações, e sua bateria recarregável promete até 12 horas de autonomia. O aparelho é a releitura de um modelo similar, que a Audio-Technica vendia na década de 1980. Custa US$ 200 nos EUA.

Leitura da mão

A fechadura Philips Smart Deadbolt 5000 (US$ 360) usa um novo método de autenticação biométrica: ela lê o desenho das veias da mão, que é único para cada pessoa. Isso significa que, em vez de digitar uma senha ou escanear a sua impressão digital, basta estender a palma da mão na frente da porta para abri-la – o que facilita as coisas se você estiver carregando compras, por exemplo. A fechadura tem Wi-Fi e campainha integrada, e também pode ser controlada pela internet.

Relógio ultrafino

1,7 milímetro. Essa é a espessura do Octo Ultra COSC, da marca italiana Bulgari. É um dos relógios mais finos já produzidos. Mas o impressionante é que não se trata de um relógio eletrônico, a quartzo, como os modelos comuns – o COSC é mecânico, com microengrenagens esculpidas em titânio (ele é movido a corda, e tem 50h de reserva de energia). Um salto futurista para uma tecnologia retrô. Apenas 10 unidades serão produzidas – e vendidas a 400 mil euros cada.

Caderno com app

O caderno Tilibra Connect (R$ 70) é compatível com um app (para iOS e Android) que ajuda a escanear e organizar as anotações. Suas páginas trazem códigos impressos, que o app reconhece instantaneamente (basta apontar o celular para cada página, e ela é digitalizada). O sistema funciona bem, com uma ressalva importante: o aplicativo não faz OCR, ou seja, não transforma as anotações em texto editável e pesquisável – as páginas são salvas como imagens escaneadas.

