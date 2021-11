Tech: os 4 gadgets mais interessantes de novembro

Mais esperto que o totó

A Electrolux lançou o primeiro aspirador robótico, o Trilobite, em 1996. Com o tempo, esses aparelhos ficaram mais baratos e foram ganhando espaço nas residências. Mas só agora, 25 anos depois, eles se tornaram inteligentes o bastante para desviar de cocô de cachorro, que pets rebeldes às vezes deixam pela casa. Eis a grande novidade do Roomba J7+ (US$ 849), que usa câmeras para identificar e contornar esse obstáculo (também reconhece e evita outras coisas que podem estar no chão, como meias).

3.854 peças

É o que vem na caixa do Technic Cat D11 Bulldozer, o kit mais complexo já lançado pela Lego. Ele reproduz uma escavadeira da marca Caterpillar, inclui quatro motores, dezenas de engrenagens, microprocessador e transmissor Bluetooth – você usa seu smartphone para manobrar o veículo, que fica com 57x37x26 cm. É bem difícil de montar – e a graça é justamente essa. O kit custa US$ 450.

142 decibéis

Esse é o nível alcançado pelo HyperWhistle (US$ 15), o apito mais alto do mundo. Ele é oito vezes mais forte do que os modelos comuns e pode ser ouvido a até 3 km de distância. Foi criado para alpinistas, praticantes de trilhas e camping, que podem usá-lo para pedir socorro, e também serve para defesa pessoal: o apito, que é tão alto quanto um avião decolando, incapacita bandidos e afasta animais selvagens.

O infusor de óleo

Com a legalização da cannabis em parte dos EUA, surgiu toda uma parafernália prometendo ajudar a fumá-la. O aparelho Levo Oil (US$ 460) pretende dar o próximo passo: mistura a maconha – ou qualquer outra erva – em substâncias como azeite, mel e manteiga, permitindo que ela seja usada para preparar ou temperar alimentos. Segundo o fabricante, dá até para fazer sais de banho ou hidratante. Basta colocar a maconha num compartimento e o líquido em outro, e a máquina esquenta e mistura os dois (o processo leva de três a dez horas).