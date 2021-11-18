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Tecnologia

Tech: os 4 gadgets mais interessantes de novembro

O apito mais alto do mundo, o kit mais complexo já lançado pela Lego, um aspirador robótico que dribla cocô de cachorro – e a máquina que transforma cannabis em óleo de cozinha.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2021, 15h25 | Atualizado em 10 ago 2022, 14h59
Imagem de um aspirador de pó desviando de um cocô de cachorro
 (iRobot/Divulgação)
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Mais esperto que o totó

A Electrolux lançou o primeiro aspirador robótico, o Trilobite, em 1996. Com o tempo, esses aparelhos ficaram mais baratos e foram ganhando espaço nas residências. Mas só agora, 25 anos depois, eles se tornaram inteligentes o bastante para desviar de cocô de cachorro, que pets rebeldes às vezes deixam pela casa. Eis a grande novidade do Roomba J7+ (US$ 849), que usa câmeras para identificar e contornar esse obstáculo (também reconhece e evita outras coisas que podem estar no chão, como meias).

Imagem de escavadeira da marca Caterpillar feita de Lego
(Lego/Divulgação)

3.854 peças

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É o que vem na caixa do Technic Cat D11 Bulldozer, o kit mais complexo já lançado pela Lego. Ele reproduz uma escavadeira da marca Caterpillar, inclui quatro motores, dezenas de engrenagens, microprocessador e transmissor Bluetooth – você usa seu smartphone para manobrar o veículo, que fica com 57x37x26 cm. É bem difícil de montar – e a graça é justamente essa. O kit custa US$ 450.

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Imagem do apito HyperWhistle
(HyperWhistle/Divulgação)
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142 decibéis

Esse é o nível alcançado pelo HyperWhistle (US$ 15), o apito mais alto do mundo. Ele é oito vezes mais forte do que os modelos comuns e pode ser ouvido a até 3 km de distância. Foi criado para alpinistas, praticantes de trilhas e camping, que podem usá-lo para pedir socorro, e também serve para defesa pessoal: o apito, que é tão alto quanto um avião decolando, incapacita bandidos e afasta animais selvagens. 

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Imagem do infusor de óleo Levo Oil
(LEVO/Divulgação)

O infusor de óleo

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Com a legalização da cannabis em parte dos EUA, surgiu toda uma parafernália prometendo ajudar a fumá-la. O aparelho Levo Oil (US$ 460) pretende dar o próximo passo: mistura a maconha – ou qualquer outra erva – em substâncias como azeite, mel e manteiga, permitindo que ela seja usada para preparar ou temperar alimentos. Segundo o fabricante, dá até para fazer sais de banho ou hidratante. Basta colocar a maconha num compartimento e o líquido em outro, e a máquina esquenta e mistura os dois (o processo leva de três a dez horas).

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Lego
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