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Tecnologia

Tech: os 4 gadgets mais interessantes do mês de julho

O relógio que ajuda a detectar a covid-19, um robô para desinfetar compras de supermercado, o joystick de computador com nada menos do que 26 botões - e uma webcam bem melhor que a sua

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2020, 09h06
SI_417_Tech_Smartwatch
 (Huawei/Divulgação)
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Relógio com oxímetro

O oxímetro, um gadget que mede o nível de oxigênio no sangue, ajuda a detectar a Covid-19 logo no começo, quando ela é mais tratável (níveis abaixo de 95% são um sinal de alerta). O smartwatch GT 2e, da marca chinesa Huawei (US$ 100), é o primeiro com essa função embutida. Ele é compatível com celulares Android e iOS, e sua bateria dura 10 a 14 dias.

 

SI_417_Tech_Rockubot_1
(Rockubot/Divulgação)
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O robô que mata vírus

Siga

Ele se chama Rockubot (US$ 150) e tem quatro lâmpadas de luz ultravioleta, que eliminam 99% das bactérias, ácaros e vírus. Pode ser usado de duas formas: autônoma (o robô percorre mesas, balcões, camas ou qualquer outra superfície plana sem cair) ou manual, para higienizar objetos – como as compras de supermercado, por exemplo. Basta passar o aparelho, que tem 20 cm de diâmetro e pesa 540 gramas, sobre o que você deseja esterilizar.

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SI_417_Tech_controle_Azeron
(Azeron/Divulgação)
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Com todos os dedos

O controle Azeron serve para jogar games de tiro no PC, substituindo o teclado: tem 26 botões ajustáveis e configuráveis, que se encaixam perfeitamente à mão. Além de reproduzir todos os comandos dos jogos mais populares, como Fortnite e PUBG, ele pode ser programado com macros (que desencadeiam sequências de ações, como jogar uma granada e dar dois passos para trás, com apenas um clique). Custa US$ 150, e tem versões para destros e canhotos.

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SI_417_Tech_Logitech_4K
(Logitech/Divulgação)

A webcam 4K

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As webcams se tornaram um gadget essencial na pandemia – mas a maioria delas tem qualidade sofrível. A Brio, da marca Logitech (US$ 200), é diferente: capta mais luz, evitando que a imagem fique escura ou com sombras, tem zoom de 5x (para esconder os cantos da sua sala que você não quer mostrar) e resolução de imagem 4K.

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