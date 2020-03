Tech: Os 4 produtos mais incríveis do mês de abril

Palmilha eletrônica

Os sensores da Nurvv Run captam informações mil vezes por segundo para descobrir como você está correndo: se pisa com o calcanhar ou a ponta dos pés, qual seu grau de pronação (inclinação lateral), o comprimento de cada passada e outros dados. Eles são usados para gerar gráficos e relatórios que ensinam a correr melhor e com menos desgaste – inclusive com instruções em áudio, que são enviadas para os seus fones de ouvido durante o exercício.

O par de palmilhas custa US$ 320.

Bluetooth e solares

A haste dos fones de ouvido Reflect Eternal, da marca JBL, é coberta por células fotovoltaicas, que captam energia solar. Elas geram eletricidade para alimentar os fones – que, por isso, passam a ter uma autonomia absurda. Se você passar duas horas por dia ao ar livre, por exemplo, só precisará recarregar a bateria dos fones, conectando um cabo USB, a cada 168 horas de uso (contra 20 a 30 horas dos fones comuns). O lançamento está prometido para outubro.

Apple Watch bombado

A pulseira Aura Strap (US$ 100) adiciona três funções ao relógio: mede os seus níveis de gordura, músculos e hidratação corporal. Essas informações são enviadas automaticamente para o relógio e aparecem no aplicativo Health, da Apple. A pulseira é alimentada por uma bateria comum de relógio (CR2025) que, segundo seus criadores, dura seis meses. Ela será lançada este mês – em quatro cores e versões compatíveis com Apple Watch de todas as gerações e tamanhos.

Precisão matemática

A balança Perfect Drink Pro (US$ 100) ensina a fazer mais de 400 drinks com exatidão: ela indica a quantidade exata de cada ingrediente que você deve colocar, e toca um bipe quando é o suficiente. Se mesmo assim você colocar demais, ela recalcula os outros ingredientes para compensar. Pode ser usada com todos os copos e coqueteleiras (pois mede, e desconta, o peso do recipiente).