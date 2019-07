Tech: os 4 produtos mais incríveis do mês de agosto

Laboratório em casa

A verdura que você vai comer é transgênica? Quais bactérias estão presentes na cerveja que vai beber? Você carrega o gene T2R38, que faz o gosto dos alimentos ficar mais amargo? Esses são alguns dos testes que podem ser feitos com o minilaboratório Feles One, que tem o tamanho de uma maleta e vem com vários instrumentos científicos (como centrífuga, incubadora, espectrômetro), bem como os reagentes e as instruções necessárias. O lançamento está prometido para os próximos meses, por US$ 699.

Drone de guerra

O RoboMaster S1, da empresa chinesa DJI, é um minitanque de brinquedo que pode ser controlado pelo smartphone, e tem um canhão que dispara projéteis de espuma nas pessoas e em outros tanques (a ideia é brincar de combate com vários deles). O robô também pode ser programado para driblar obstáculos. Vai custar US$ 500.

Café com desenho

Máquina de café expresso, muita gente tem em casa. Mas e uma máquina que, além de preparar a bebida, permite desenhar nela? Essa é a proposta da Nespresso Creatista, que produz espuma de leite – para você desenhar no café. O processo é manual e exige uma certa prática (você tem que aprender a derramar o leite na velocidade certa), mas a graça está justamente nisso. A máquina é compatível com todas as cápsulas de Nespresso tradicionais. O único porém é seu preço: R$ 2.400, quase dez vezes o custo dos modelos mais básicos.

Energia grátis

A bicicleta elétrica Nua (4 mil euros) é a primeira com sistema de recuperação de energia, que recarrega as baterias quando você está freando ou descendo ladeiras. Segundo o fabricante, isso praticamente elimina a necessidade de recarregar a bicicleta – se você usá-la no modo “pedal assist”, que só aciona o motor em subidas, nunca terá de conectá-la à tomada.