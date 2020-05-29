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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais incríveis do mês de junho

A câmera ultrapanorâmica que grava em 8K, uma máscara coberta por LEDs, a maneira certa de higienizar a tela do smartphone - e o esperado encontro entre Lego e Nintendo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 Maio 2020, 14h30
SI_416_Tech_Insta360_Pro2
 (Insta360 Pro2/Divulgação)
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Seis lentes, 360 graus e resolução 8K

Essa é a configuração da câmera Insta360 Pro2, que tira fotos e grava vídeos ultrapanorâmicos. Os vídeos podem ser exportados no formato 360 graus, compatível com o YouTube. Mas você também pode editá-los, no software Adobe Premiere, para selecionar ângulos específicos. Ou seja: como enxerga para todos os lados, a Insta360 pode substituir um conjunto de câmeras convencionais. Custa US$ 5 mil.

 

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(Lumen Couture/Divulgação)
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De máscara, e com algo a dizer

Com as máscaras se tornando onipresentes nas cidades, começam a surgir modelos fashion e/ou tecnológicos. Este, da marca americana Lumen Couture, é coberto por uma malha de LEDs, que podem exibir frases ou desenhos (que você seleciona ou faz por meio de um app). Ela pode ser lavada, e oferece proteção similar a uma máscara de pano comum (não é do tipo N95). Custa US$ 90.

 

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(Zeiss/Divulgação)
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Sem estragar a tela

As telas dos smartphones e tablets são revestidas por uma película oleofóbica, que rejeita a gordura dos dedos – e pode ser danificada se você passar álcool gel no aparelho. É preferível limpar a tela com um produto específico, como os lenços umedecidos Zeiss Screen Wipes (R$ 20 a caixa com 30 unidades no site americanas.com). Eles não contêm álcool: seu principal ingrediente é o lauril éter sulfato de sódio, mais conhecido como detergente.

 

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(Lego/Divulgação)
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Super Mario em Lego

O kit, que vai custar US$ 60 e será lançado em agosto, tem 231 peças para montar cenários e atravessá-los com um boneco do Mario, que tem sensores de movimento, expressões faciais (seus olhos e boca são telinhas de cristal líquido) e sonoras. Ele é o resultado de um longo processo de desenvolvimento, que levou cinco anos. A Lego já anunciou duas expansões: os kits de peças Bowser’s Castle (US$ 100) e Piranha Power Slide (US$ 30).

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