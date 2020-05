Tech: os 4 produtos mais incríveis do mês de junho

Seis lentes, 360 graus e resolução 8K

Essa é a configuração da câmera Insta360 Pro2, que tira fotos e grava vídeos ultrapanorâmicos. Os vídeos podem ser exportados no formato 360 graus, compatível com o YouTube. Mas você também pode editá-los, no software Adobe Premiere, para selecionar ângulos específicos. Ou seja: como enxerga para todos os lados, a Insta360 pode substituir um conjunto de câmeras convencionais. Custa US$ 5 mil.

De máscara, e com algo a dizer

Com as máscaras se tornando onipresentes nas cidades, começam a surgir modelos fashion e/ou tecnológicos. Este, da marca americana Lumen Couture, é coberto por uma malha de LEDs, que podem exibir frases ou desenhos (que você seleciona ou faz por meio de um app). Ela pode ser lavada, e oferece proteção similar a uma máscara de pano comum (não é do tipo N95). Custa US$ 90.

Sem estragar a tela

As telas dos smartphones e tablets são revestidas por uma película oleofóbica, que rejeita a gordura dos dedos – e pode ser danificada se você passar álcool gel no aparelho. É preferível limpar a tela com um produto específico, como os lenços umedecidos Zeiss Screen Wipes (R$ 20 a caixa com 30 unidades no site americanas.com). Eles não contêm álcool: seu principal ingrediente é o lauril éter sulfato de sódio, mais conhecido como detergente.

Super Mario em Lego

O kit, que vai custar US$ 60 e será lançado em agosto, tem 231 peças para montar cenários e atravessá-los com um boneco do Mario, que tem sensores de movimento, expressões faciais (seus olhos e boca são telinhas de cristal líquido) e sonoras. Ele é o resultado de um longo processo de desenvolvimento, que levou cinco anos. A Lego já anunciou duas expansões: os kits de peças Bowser’s Castle (US$ 100) e Piranha Power Slide (US$ 30).