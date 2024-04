Tech: os 4 produtos mais interessantes de abril

Um passo à frente

O headset XR-4 Focal Edition, da marca finlandesa Varjo, alcança uma resolução incrível: 28,6 milhões de pixels. Isso é 5 milhões a mais do que o Vision Pro, da Apple, e significa que o headset promete gráficos ainda mais fotorrealistas. Mas o preço dele, que se destina a empresas, também é bem mais alto: 10 mil euros. A Varjo, que foi fundada por ex-funcionários da Nokia e da Microsoft, também vende uma versão do headset, o XR-4 Secure Edition, para uso militar.

Mãozinha da IA

Os games online vivem uma eterna corrida armamentista: jogadores malandros usam softwares para levar vantagem sobre os demais, enquanto os criadores dos jogos tentam coibir isso. O monitor 321URX (US$ 1.199), da marca chinesa MSI, escreve um novo capítulo nessa história – pois ele tem um recurso, o AI Skylight, que usa inteligência artificial para identificar e destacar os inimigos em League of Legends. Como roda no próprio monitor, fora do sistema operacional, o truque é indetectável.

Continua após a publicidade

Na era pós-lítio

O carro elétrico E10X, da marca chinesa Yiwei (joint-venture entre a Volkswagen e a JAC Motors), é o primeiro produzido em série a utilizar um novo tipo de bateria, feita de sódio. A vantagem é que, ao contrário do lítio, esse material é abundante. Isso reduz o custo da bateria, e portanto do carro – cujo preço de lançamento, na China, deve ficar em torno de US$ 10 mil. O E10X tem autonomia de 250 km, e sua bateria aceita recarga rápida (vai de 10% a 80% em 20 minutos).

Defumação indoor

Você coloca carne, frango, verduras ou qualquer outro alimento dentro do GE Profile Indoor Smart Smoker (US$ 850), aperta um botão, e ele faz o resto: queima pedacinhos de madeira e coloca a fumaça resultante em contato com a comida, que fica com sabor defumado, como se tivesse sido feita na brasa. O aparelho é o primeiro defumador que pode ser usado dentro de casa: segundo o fabricante, ele não deixa escapar fumaça ou cheiro nenhum.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram