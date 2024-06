Tech: os 4 produtos mais interessantes de junho

Fábrica de cerveja

A Craft Gen 3, da marca holandesa MiniBrew, faz 5 litros de vários tipos de cerveja, como pale ale, stout e lager. Basta colocar os ingredientes, que vêm junto com o aparelho, e apertar um botão: a máquina ferve, resfria e mistura tudo. Se quiser, você também pode monitorar o processo de fermentação, que leva de 4 a 7 horas, por meio de um aplicativo. A máquina custa 1.100 euros (o fabricante vende kits de ingredientes, que rendem 5 litros de cerveja, por 35 euros cada um).

Travesseiro eletrônico

O Motion Pillow detecta, por meio de um sensor, quando a pessoa está roncando – e aí aciona um conjunto de airbags internos que movem delicadamente a cabeça dela. É bem pouquinho, o roncador não chega a acordar, mas é o suficiente para que o ar volte a passar livremente pela garganta, cessando o barulho do ronco. O travesseiro, que custa US$ 700, também vem com um app que monitora a qualidade do sono – e diz quantas vezes a pessoa começou a roncar durante a noite.

Vendo por dentro

Se você gosta de tecnologia, talvez já tenha tido curiosidade de ver como os seus gadgets são por dentro. A linha de cases Teardown, da marca Dbrand, permite fazer isso com o celular: ela reproduz, numa impressão de alta qualidade, os componentes internos do smartphone.

A empresa oferece cases compatíveis com diversos modelos de iPhone e Samsung Galaxy e também para outros gadgets, como iPads, MacBooks e consoles portáteis (Steam Deck e Asus Rog Ally). As cases “transparentes” custam a partir de US$ 55.

70% em dez minutos

É o ritmo de recarga do Polestar 5, o primeiro carro elétrico compatível com a tecnologia XFC (Extreme Fast Charging), que recarrega a bateria três vezes mais rápido que os veículos atuais. Se o motorista estiver com muita pressa, ele carrega 30% em cinco minutos.

O veículo ainda é um protótipo, e usa uma bateria experimental (bem como um carregador especial, de alta potência). Mas a Polestar – uma spin-off da sueca Volvo – pretende lançar a XFC nos próximos anos.

