Tech: os 4 produtos mais interessantes de novembro

O drone doméstico da Amazon

Ele se chama Always Home Cam, vai custar US$ 250 e voa sozinho dentro da sua casa, para que você possa ver pela internet como está tudo por lá. É necessário programar o trajeto do drone usando um app. Ele tem autonomia de 5 minutos e volta automaticamente para a base de carregamento. O lançamento está prometido para 2021.

Meia com aplicativo

A Owlet Smart Sock (US$ 300) é uma meia para bebês, com sensores que monitoram os batimentos cardíacos e o nível de oxigenação no sangue da criança. Se um desses parâmetros sair do nível normal, a Owlet envia um alerta para o celular dos pais. Ela pode ser usada com uma meia comum por cima, em crianças de até 13 kg. A bateria dura 16 horas. Também funciona em conjunto com uma câmera do mesmo fabricante (para colocar em cima do berço).

Filtro de ar elétrico

O purificador IonFlow, da marca sueca LightAir, usa uma pequena corrente elétrica para ionizar o ar que passa por ele. As partículas em suspensão no ar, como vírus, bactérias e poeira, ficam negativamente carregadas – e grudam numa placa, positivamente carregada, dentro do aparelho. Ele cobre uma área de 50 m2 e custa US$ 550.

Micro-ondas com air fryer

Além de funcionar como um forno micro-ondas comum, o Samsung MW7000K faz o papel de fritadeira sem óleo – pois tem um modo que sopra ar superaquecido sobre a comida, exatamente como nas airfryers. Ele tem uma resistência elétrica de 2.100 watts, e por isso também funciona como grelha para carnes e forno elétrico (porque permite cozinhar usando calor, não micro-ondas). Tem 32 litros de espaço interno, 50% a mais que um modelo comum. Está à venda na Inglaterra, pelo equivalente a 390 euros.