Tech: os 4 produtos mais legais do mês de julho

A caneta que flutua

Ela se chama Hoverpen e fica em pé sozinha, flutuando sobre a mesa. O truque está na base que vem com a caneta, e tem quatro ímãs que a equilibram em pé, num efeito bem elegante. A caneta usa cartuchos de tinta do padrão Cross (que podem ser encontrados em qualquer papelaria) e tem versões em alumínio e titânio – nas cores cinza, azul, rosa e preta. O lançamento está previsto para outubro, por US$ 85.

Cotonete reutilizável

A humanidade produz 550 bilhões de cotonetes por ano. O LastSwab pretende acabar com esse problema ambiental – pois é feito de silicone, podendo ser lavado e reutilizado inúmeras vezes. Vem num case de proteção, e vai custar 10 euros.

Um segundo por ano

É o erro máximo do Citizen 0100, o relógio de pulso mais preciso do mundo. Seu segredo é um cristal de quartzo que oscila 8,4 milhões de vezes por segundo (260 vezes mais do que nos relógios comuns). Isso requer bastante energia, e só é possível porque o Citizen – uma edição especial vendida por US$ 7 mil – usa energia solar para recarregar a bateria.

Mar estável

O Seakeeper é um estabilizador que pode ser instalado em barcos de vários tamanhos, e praticamente elimina o balanço da embarcação. A chave para esse aparente milagre está na flywheel, uma roda que é acelerada por um motor elétrico e gira a 9.700 RPM, produzindo uma força centrífuga que estabiliza o casco (a roda também oscila sobre o próprio eixo, acompanhando e compensando o movimento das ondas). O produto custa a partir de US$ 22 mil.