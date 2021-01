Um equalizador para os ouvidos

O gadget se chama Calmer, foi criado pela empresa inglesa Flare Audio, e é uma pecinha que você insere nos ouvidos, como se fosse um fone – só que é aberto no meio, como um funil. Ele atenua sons de frequências que estimulam a amígdala (1), região cerebral relacionada ao medo. Por isso, promete deixar você mais calmo (daí seu nome).

Eu usei o produto por um mês, todos os dias, e não notei nenhuma melhora de humor – talvez porque já estivesse, em geral, tranquilo. Mas constatei outro benefício prometido: o ato de ouvir música se torna mais prazeroso.

Graves e agudos ficam mais intensos, e os sons médios ficam bem mais nítidos. Você repara em detalhes que nunca tinha ouvido. O efeito é imediatamente perceptível, e surpreendente. O produto é bem confortável (você até esquece que está usando) e custa 20 euros.

Fonte 1. Dissociable representations of the acoustic features and valence of aversive sounds. S Kumar e outros, Newcastle University, 2012.