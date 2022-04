Um fogão que ensina a cozinhar

–Ele se chama Tramontina Guru e é um cooktop elétrico que esquenta as panelas por meio de indução eletromagnética: o aparelho produz um campo magnético oscilante, que agita as moléculas da panela e gera calor. Por isso, só funciona com panelas feitas de material magnético, como ferro ou aço inox (o Guru vem com duas: uma caçarola e uma frigideira). O cooktop pode ser usado com controles manuais, como um modelo comum.

Mas o legal é seu modo guiado, que funciona por meio de um aplicativo. Ele se comunica com os sensores de temperatura e peso do aparelho [veja quadro acima] e usa as informações recebidas deles para orientar o processo.

Se você for fritar um bife, por exemplo, basta escolher essa opção no app: ele monitora a temperatura da carne, e avisa quando está na hora de virá-la. Quer tentar um risoto? O cooktop indica o momento de colocar cada ingrediente, mede a quantidade dele e vai mostrando, pelo app, o que você precisa fazer (como mexer o arroz). Além de navegar pela lista de receitas, também dá para filtrá-las por ingrediente (para usar o que você tiver na geladeira). Um produto bem interessante. Só não é barato: R$ 2.099.

