Um home theater sem complicação

Ver filmes com som surround é legal. Mas você não tem paciência nem espaço para encher a sala com caixas de som? A soundbar Sony HT-AX7 (US$ 499) propõe uma solução inteligente: ela vem com duas caixinhas traseiras sem fio, a bateria.

Na hora de ver o filme, você pega as caixinhas (que medem 12 x 4 cm e pesam 300 g cada) e põe nos cantos do sofá. Terminou? Basta recolocá-las sobre a soundbar, que carrega as baterias delas.

A conexão da soundbar com a TV também é sem fio, via Bluetooth (que o televisor precisa ter).

