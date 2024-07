Um laptop com duas telas

À primeira vista, o Asus Zenbook Duo OLED parece um notebook comum, só um pouquinho mais grosso. Mas seu teclado é destacável, preso por ímãs; você pode tirá-lo, revelando uma segunda tela (que, assim como a primeira, tem 14” e é sensível ao toque).

Dá para usar a segunda tela como um monitor adicional, ótimo para trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo. Também é possível desenhar com uma caneta digital (a Asus não vende a caneta no Brasil, mas você encontra modelos compatíveis no AliExpress).

Ou transformar a segunda tela num painel de controle sensível ao toque, com atalhos para as principais funções de cada software – o notebook já vem configurado com os atalhos mais úteis para o pacote Adobe (Premiere, Photoshop e Illustrator).

Ele tem CPU Intel Core 9 Ultra (16 núcleos, 22 threads), 32 GB de RAM e SSD de 2 TB. Ou seja, é bem potente – e, apesar das duas telas, não é muito pesado (1,6 kg).

A bateria é grande, com 75 Wh – nos nossos testes, durou de 6h a 13h (dependendo dos programas e do número de telas ativas). Uma máquina bem interessante, que só não é barata: R$ 18 mil.

