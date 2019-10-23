Um novo tipo de notebook

Você tira o smartphone do bolso, aperta um botão e ele responde no ato – pois fica ligado, e conectado, o tempo todo. Isso é possível graças à arquitetura ARM, que foi criada pela empresa inglesa Arm Holdings e é adotada nos chips fabricados pela Apple, pela Samsung e pela Qualcomm. Os processadores ARM gastam pouca energia. Já os chips da arquitetura x86, fabricados pela Intel e usados nos computadores tradicionais, consomem mais eletricidade: e é por isso que a bateria dos notebooks dura muito menos que a dos smartphones.

Continua após a publicidade

Há anos a indústria tenta emplacar laptops com chip ARM, mas eles nunca fizeram sucesso, pois não tinham força para rodar o Windows e seus programas. O Surface Pro X pode mudar isso. Seu trunfo é um novo processador ARM, o SQ1, que foi criado pela Microsoft e pela Qualcomm e promete um salto de desempenho. A máquina será lançada nos EUA em dezembro, por US$ 1.000.