Um novo tipo de OLED

O novo tipo de tela se chama QD-OLED, ou “OLED com pontos quânticos”. Numa TV OLED tradicional, os pixels emitem luz branca. Ela precisa ser decomposta em vermelho, verde e azul – as três cores primárias, que formam todas as demais. A conversão é feita por filtros coloridos dentro da TV [veja no infográfico].

Só que esses filtros absorvem parte da luz. Por isso as telas OLED são menos brilhantes que as LCD.

A QD-OLED é diferente: ela usa um outro tipo de OLED, que emite luz azul. Parte da luz vai direto para a tela, e parte bate em “pontos quânticos” – cristais feitos de um material que emite luz vermelha ou verde. Ou seja: a luz não precisa passar pelos filtros coloridos tradicionais. Segundo a Samsung, o resultado é uma tela OLED bem mais brilhante (que alcança 1.000 nits de brilho, o mesmo das melhores LCDs).

A nova tela está presente na Samsung S95B, recém-lançada nos Estados Unidos – ela tem uma versão de 55 polegadas, que custa US$ 2.200, e outra de 65” (US$ 3.000). É bem cara. Mas a QD-OLED deve cair de preço nos próximos anos – como costuma acontecer com os novos tipos de TV.

