Um piano que toca sozinho – e por streaming

O Yamaha Enspire Pro não só executa as músicas, mas faz isso como uma pessoa – acionando as teclas. Vem com 500 músicas e também tem o próprio serviço de streaming, com 30 canais de áudio.

Se você mesmo quiser tocar, ele tem outro truque: o modo silencioso, com fones de ouvido. O martelo é afastado das cordas, que não vibram, e o piano usa uma versão sintetizada do próprio som.

O áudio é reproduzido no modo binaural, ou seja, parece estar emanando do piano (não dos fones). Tudo isso tem um preço: o Enspire custa a partir de US$ 70 mil.

