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Tecnologia

Um piano que toca sozinho – e por streaming

Ele vem com o próprio serviço de música online - e tem um sistema motorizado que aciona as teclas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2023, 16h19 | Atualizado em 15 jun 2023, 16h20
Foto do piano Yamaha.
 (Yamaha/Divulgação)
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O Yamaha Enspire Pro não só executa as músicas, mas faz isso como uma pessoa – acionando as teclas. Vem com 500 músicas e também tem o próprio serviço de streaming, com 30 canais de áudio.

Se você mesmo quiser tocar, ele tem outro truque: o modo silencioso, com fones de ouvido. O martelo é afastado das cordas, que não vibram, e o piano usa uma versão sintetizada do próprio som.

O áudio é reproduzido no modo binaural, ou seja, parece estar emanando do piano (não dos fones). Tudo isso tem um preço: o Enspire custa a partir de US$ 70 mil.

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