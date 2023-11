Um pingente com inteligência artificial

O Rewind Pendant captura tudo o que você fala e ouve durante o dia: transcreve e resume as conversas, e as armazena no seu celular.

Aí, mais tarde, você pode fazer perguntas (“qual era mesmo o prazo daquele projeto que comentaram na reunião?”, por exemplo), e ele aciona o algoritmo GPT-4, o mesmo usado pelo ChatGPT, para analisar os dados e elaborar uma resposta – exibida no smartphone.

A inteligência artificial roda na nuvem; mas, segundo os criadores do Rewind, a resposta é quase instantânea. O lançamento está prometido para 2024, por US$ 59.

